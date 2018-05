CALOLZIOCORTE – Si è tenuto ieri, giovedì, l’incontro tra comune e provincia sulla vecchia discarica dell’ex Sali di Bario. Si tratta di due diverse discariche autorizzate che si trovano lungo viale De Gasperi e l’area verde all’incrocio con la via che sale verso l’interscambio.

Nei mesi scorsi, grazie all’insistenza del comune, era stata eseguita tutta la pulizia dell’area che è stata riportata a prato, adesso però è fondamentale capire dall’esito delle analisi come agire e se ci sono criticità. Rimane quindi alta l’attenzione dell’amministrazione calolziese su un problema che, a quanto pare, sembra in via di risoluzione.

L’assessore all’ambiente Sonia Mazzoleni ha fatto il punto della situazione: “Provincia e comune hanno escusso le due fideiussioni (si tratta di circa 250.000 euro per ognuna delle fideiussioni, ndr), l’amministrazione si farà carico di eseguire le analisi su entrambe le discariche, mentre la provincia si impegnerà a svuotare le vasche di percolato. Le fideiussioni, anche in base all’esito delle analisi, consentiranno di svolgere tutta una serie di adempimenti previsti dal piano di post-gestione della discarica”.

In attesa dei risultati l’amministrazione vigilerà anche sullo stato di manutenzione di tutta l’area: “Visto che la vegetazione sta ricrescendo ci preoccuperemo di sollecitare il curatore affinché l’area venga curata e mantenuta pulita. Nel caso questo non venisse fatto, possiamo escutere una ulteriore fideiussione di circa 25 mila euro per la manutenzione dell’area”.