CALOLZIOCORTE – E’ stata riaperta nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, la tangenzialina.

Dopo il maltempo delle scorse ore che ha fatto cadere alcune piante sulla strada, altri alberi sono stati giudicati in condizioni precarie perciò i tecnici hanno lavorato anche nella mattinata di oggi per tagliare i rami pericolosi e mettere in sicurezza l’arteria.

La chiusura ha creato qualche problema alla viabilità, deviata tutta nel centro cittadino: “Ci scusiamo con i cittadini per i disagi subiti, soprattutto per le lunghe code e il passaggio dei veicoli pesanti nel centro città” ha detto il sindaco di Calolzio Marco Ghezzi.

L’assessore alla Polizia Locale Luca Caremi ha ringraziato chi ha lavorato per far fronte ai danni provocati dal maltempo: “Un ringraziamento per il loro impegno a tutti i volontari e agli uomini della Polizia Locale che si sono prodigati durante l’emergenza”.