CALOLZIOCORTE – Si potrebbe definire una storia da “Libro Cuore” quella che ha visto protagonisti i ragazzi del Centro Diurno Disabili la Rugiada di Calolziocorte.

Due vicende parallele, dettate dall’altruismo, che si sono intrecciate per creare un lieto fine che, difficilmente, i ragazzi del Cdd scorderanno.

Oggi pomeriggio, amministratori, responsabili del centro, ragazzi e i protagonisti della storia si sono ritrovati per conoscersi e festeggiare insieme.

“Tutto è partito dal furto di un tandem che i ragazzi utilizzano per fare le gite con gli accompagnatori – ha raccontato Simone Radice, coordinatore della cooperativa che gestisce il Cdd -. Insieme all’amministrazione abbiamo pensato di diramare un comunicato stampa per provare a ritrovarlo”.

Quindi si è attivata la catena, la voce si è sparsa ed è arrivata anche all’orecchio di Santino Alfiniti e Michele Pignatiello, due artigiani di Lecco: “Eravamo ad Abbadia per un lavoro e abbiamo notato il tandem abbandonato in mezzo alla strada, era tutto danneggiato – ha raccontato Pignatiello -. Così mi sono ricordato del furto di cui mi aveva parlato mia figlia. Ho chiamato i Carabinieri ed effettivamente la descrizione del mezzo coincideva, così l’abbiamo caricato sul furgone e consegnato alla caserma di Lecco dove i responsabili del centro hanno potuto recuperarlo”.

Contemporaneamente, però, da Albano Sant’Alessandro (Bergamo) c’è stato chi si è mosso per dare un nuovo tandem ai ragazzi: “Paola e Luigi, due fratelli 80enni, ci hanno contattato dalla bergamasca per donare il loro tandem – ha raccontato il vice sindaco Aldo Valsecchi -. Un gesto molto significato che hanno compiuto con gioia, sono andato io stesso a ritirarlo e ho avuto modo di conoscerli. Tra l’altro hanno insistito per lasciarmi una busta con del denaro da consegnare al centro per sistemare il mezzo che avevano appena donato”.

Una storia che lo stesso sindaco Marco Ghezzi ha pensato di condividere con tutta la comunità: “Siamo qui oggi pomeriggio per festeggiare e ringraziare tutti i protagonisti, gesti di questo tipo non sono all’ordine del giorno”.

L’assessore ai Servizi Sociali Tina Balossi ha regalato un libro come segno di ringraziamento da parte dell’amministrazione, mentre i ragazzi del Cdd hanno voluto donare un piccolo segno per ringraziare chi ha ritrovato il loro tandem. In rappresentanza dell’amministrazione c’erano anche l’assessore Cristina Valsecchi e il consigliere Eleonora Rigamonti.

Tutto è bene quel che finisce bene, con la consapevolezza che i grandi risultati partono sempre dai piccoli gesti.