LECCO – La consigliera Tina Balossi (Lega) ha portato all’attenzione dell’assessore Paolo Cola alcune problematiche relative alle nuove pensiline del bus installate in città: “Ho notato alcune criticità. In primis la parte chiusa è in vetro e mi sembra abbastanza pericoloso, in più ho notato che alcuni di questi vetri sono già scheggiati. Inoltre le panchine sono antiestetiche: dove il marciapiede non è pianeggiante, per pareggiare il dislivello sono state utilizzate delle viti che sono bruttissime da vedere. Non c’era un altro modo per posizionarle?”

“I vetri delle pensiline sono antisfondamento e antinfortunistici – ha assicurato l’assessore Cola -. Il mio unico dubbio è che la misura non sia un 3+3 ma sia inferiore. La ditta, che arriva dalla Toscana, ha detto che avrebbe fatto una verifica e nel caso di non conformità provvederà alla sostituzione. Per quanto riguarda i vetri rovinati abbiamo scritto anche agli installatori”.

Inoltre l’assessore ha annunciato che dopo Pasqua verranno posizionati anche i nuovi parcometri: “Nove dispositivo di nuovissima generazioni con schermo a colori touch-screen, abilitati per l’utilizzo della carta di credito e per il pagamento delle multe”.