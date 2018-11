CALOLZIOCORTE – E’ tutto pronto, a Calolziocorte, per le celebrazioni del patrono San Martino, domenica 11 novembre.

Gli appuntamenti, però, cominciano oggi pomeriggio, ore 15, con “Aspettando San Martino”: all’oratorio di Calolziocorte quando tutti i bambini sono invitati per un pomeriggio di letture, meditazioni e creazioni di lanterne con Albert Bagno e don Matteo Bartoli. Il ritrovo è fissato alle ore 14.45 in chiesa. Seguirà una merenda per tutti e, in palestra, saranno allestiti i giochi gonfiabili.

Inoltre, sarà possibile cenare in oratorio, prima della serata in chiesa con il concerto del Coro Mafalda Favero offerto dalla Pro Loco. Durante la serata ci sarà la consegna del premio San Martino da parte dell’amministrazione comunale.

Domani, domenica, le celebrazioni entreranno nel vivo. Alle 11 Messa Solenne presieduta da sua Eccellenza monsignor Carlo Mazza Vescovo Emerito di Fidenza, segue il pranzo in oratorio con il Vescovo. Alle ore 16 monsignor Angelo Riva celebrerà la Santa Messa a cui seguirà la tradizionale processione per le vie della città accompagnata dal corpo musicale Donizetti. Al termine il Taglio della Spada di San Martino.

Per tutta la giornata di domenica sul piazzale della chiesa arcipresbiterale saranno presenti le bancarelle, mentre la giornata si concluderà alle 19 con la pizzata in oratorio per gli adolescenti e preghiera serale a San Martino.