CALOLZIO – “I tesori della Dol” al Circolo Arci “Spazio Condiviso” di Calolziocorte. Domenica 29 luglio, a partire dalle ore 20.45 presso il circolo di piazza Regazzoni, si terrà la proiezione del film di Carlo Limonta e Ruggero Meles.

Dopo l’anteprima dello scorso 29 aprile, nella suggestiva cornice del Complesso di San Nicola ad Almenno San Salvatore, arriva anche a Calolziocorte il film che narra, a partire dal viaggio di quattro giorni che la rivista Orobie fece l’estate scorsa, le vicende di chi tra la bergamasca ed il lecchese si batte per valorizzare tradizioni e presidi culturali, lontano dal turismo di massa e nel più completo rispetto di un territorio, alle porte di Milano, che ha pochi eguali.

Il film-documentario è anche il mezzo per riscoprire lo storico tracciato della Dorsale Orobica Lecchese (Dol): dalla Val Gerola (Valtellina) ad Almenno San Salvatore (Bergamo). Un sentiero antico di una settantina di chilometri, con il punto più alto alla bocchetta di Piazzocco, posta a 2.252 metri di quota.

Insieme al regista Carlo Limonta e all’alpinista scrittore Ruggero Meles, percorreremo sentieri affascinanti, saperi e sapori delle vallate, tra le province di Lecco e Bergamo.

Promuovono l’iniziativa, oltre ai volontari del circolo stesso, il Cai E. Esposito di Calolziocorte, l’Associazione l’Altra Via, l’Associazione muratori e Amici di Ca’ Martì (tra i finanziatori del film). Ingresso riservato ai tesserati Arci. Possibilità di tesseramento (valido per tutto il 2018) in loco a soli 5 euro. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.