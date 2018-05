CALOLZIO – Una grande festa per i Volontari del Soccorso di Calolziocorte che nella mattinata di domenica hanno inaugurato il nuovissimo furgone per i trasporti sociali e l’accompagnamento disabili; “ne avevamo proprio bisogno, il vecchio furgone è ormai agli sgoccioli” ha detto il presidente dell’associazione.

Il taglio del nastro per il nuovo furgone è avvenuto al termine della camminata “4 pass sul lago” che ha richiamato oltre 170 partecipanti che dalla sede dei Volontari sono arrivati fino a Pescate per poi fare ritorno, seguendo il percorso ad anello che costeggia il lago. Si tratta di una delle quattro iniziative messe in campo in collaborazione con Pro Loco, Libero Pensiero, Associazione Prealpina e Bar Blue Moon per finanziare l’acquisto del mezzo stesso.

“Un furgone di questo tipo ha un costo enorme per un’associazione, dobbiamo davvero ringraziare i cittadini che ci hanno sostenuto, le associazioni che ci hanno aiutato, ma anche tutti i volontari per il grande e costante impegno – così il presidente Roberto Carsana – dal primo gennaio sono stati ben 59mila 733 i chilometri che abbiamo percorso, oltre 500 al giorno”. Il nuovo furgone entrerà da subito in servizio sul territorio della Valle San Martino, così come sul comune di Brivio con il quale l’associazione ha stipulato una convenzione da pochi mesi.

“Si tratta di un’iniziativa molto lodevole – ha aggiunto il primo cittadino Cesare Valsecchi, presente con il vicesindaco Massimo Tavola e l’assessore Paolo Autelitano – è fondamentale per Calolzio, ma anche per tutti i comuni vicini che l’associazione abbia mezzi sempre nuovi ed efficienti” ha concluso, lasciando poi spazio a don Giancarlo per la benedizione: “che non venga mai meno questa energia che ci rende forti nel volontariato” ha detto.

Il riconoscimento per l’importante ruolo sul territorio è arrivato anche dalle sezioni calolziesi di Avis e Aido: “abbiamo deciso di donare all’associazione un defibrillatore – è intervenuta Roberta Galli, presidentessa dell’Avis – il DAE sintetizza l’operato delle nostre realtà di volontariato”.

“Abbiamo pensato di dare un piccolo contributo per sostenere tutto ciò che fate e farete – ha aggiunto il presidente Aido Beppe Bosisio – è un piccolo segno, ma anche una piccola somma per i volontari può essere importante”.

Non è poi mancato un momento di festa con l’aperitivo offerto a tutti i presenti. Mentre la prossima occasione in programma per sostenere l’acquisto del furgone sarà sabato 19 maggio con l’happy hour presso il bar Blue Moon.

DI SEGUITO LA GALLERIA FOTOGRAFICA: