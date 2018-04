CALOLZIOCORTE – E’ in programma per il prossimo sabato 14 aprile la Passeggiata notturna ai Piani Resinelli. Una delle iniziative messe in campo dall’associazione Volontari del Soccorso di Calolzio a sostegno della raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo mezzo ducato da adibire al trasporto disabili.

“Abbiamo avuto un incremento delle convenzioni per il trasporto di pazienti disabili con i comuni della Valle San Martino, dei due furgoni che oggi usiamo uno ormai ha più di 16 anni e deve essere sostituito, abbiamo già ordinato un nuovo mezzo che dovrebbe arrivare a fine mese, il costo è di circa 45mila euro” aveva spiegato il presidente dell’associazione calolziese, Roberto Carsana, nel corso della conferenza stampa indetta ad hoc.

Era nata così l’idea di una collaborazione con le varie realtà associative del territorio per organizzare una serie di eventi per raccogliere fondi; “La passeggiata notturna ai piani Resinelli belvedere” aprirà il ciclo sabato 14 aprile alle 18.30. Una passeggiata di un paio d’ore accessibile a tutti, grandi e bambini, organizzata in collaborazione con Marco Colzani, presidente della Prealpina.

Da segnare sul calendario anche i prossimi appuntamenti: il 22 aprile alle 8.30 “in moto per i volontari”, il 6 maggio alle 8.30 la “Camminata delle associazioni 4 pass sul lago” e per concludere l’happy hour dei volontari, sabato 19 maggio.

DI SEGUITO LA LOCANDINA CON TUTTE LE INFORMAZIONI IN MERITO ALLA PASSEGGIATA AI RESINELLI: