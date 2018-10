CALOLZIOCORTE – Il Premiato Corpo Musicale G. Donizetti apre le porte della sua sede per far conoscere alla cittadinanza le attività musicali e culturali.

Sabato 27 ottobre è in programma un open day aperto a tutti con laboratori musicali presso la sede situata nella Casa delle Associazioni (corso Dante 18 a Calolziocorte). L’orario di apertura sarà dalle 14.30 alle 18.30.

La banda invita i propri sostenitori e la cittadinanza ad avvicinarsi all’affascinante mondo della musica. Saranno a disposizione i responsabili e i Maestri della Scuola allievi per informazioni e per i laboratori musicali appositamente allestiti, in particolar modo per ragazzi e giovani, i responsabili e i musicanti della “Donizetti” e della “Donizetti Junior Band”, che ha già riscosso apprezzamenti nei concerti nel giardino di Villa De Ponti con la Comunità montana, dello scorso anno a Sala per la Festa dell’Avis e il 30 settembre col saggio in apertura del Concerto per il 195° anniversario.