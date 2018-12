CALOLZIOCORTE – I volontari della Protezione Civile, anche quest’anno, si sono resi disponibili per la distribuzione di sacchi, calendario e secchio giallo ai cittadini calolziesi.

La distribuzione sarà organizzata su due settimane presso la sede della Protezione Civile (ex Ausm) in via Istria a Calolziocorte. I cittadini potranno ritirare calendario della raccolta differenziata e sacchi presentando la ricevuta del pagamento della Tari, in modo da poter controllare i registri, secondo i seguenti orari: dall’8 all’12 gennaio dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16.30; dal 15 al 19 gennaio dalle 9 alle 12. Inoltre, nel pomeriggio del 12 gennaio, dalle 15 alle 18, gli abitanti della frazione di Rossino e delle frazioni montane potranno ritirare i sacchi presso l’oratorio di Rossino.

“Un ringraziamento a don Luciano Tengattini per averci concesso l’utilizzo dell’oratorio – ha detto l’assessore Cristina Valsecchi -. Abbiamo deciso di andare anche a Rossino per essere più vicini ai cittadini delle frazioni, specialmente quelli più anziani. Durante la consegna dei sacchi e del calendario, si potranno ritirare anche i secchielli gialli di carta e cartone per chi li avesse rotti o smarriti. Poi un ringraziamento doveroso al gruppo di Protezione Civile che si è reso disponibile per le consegne offrendo un servizio importante per la cittadinanza”.