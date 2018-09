CALOLZIOCORTE – L’amministrazione comunale di Calolziocorte ha fatto sapere che, a seguito di verifiche tecniche alla scuola dell’infanzia di Sala, in accordo con la dirigenza scolastica, ha deciso di sospendere l’attività scolastica per oggi, venerdì 21 settembre, per consentire l’effettuazione di ulteriori verifiche.

I bambini comunque potranno continuare a frequentare le lezioni presso la scuola primaria di Sala dove saranno predisposte provvisoriamente le aule necessarie.

“La decisione è stata presa in via prudenziale – hanno detto da comune -. Ulteriori comunicazioni saranno fornite dopo i controlli”.