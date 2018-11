CALOLZIO – Sono stati in totale sedici i bimbi partecipanti al concorso “Mostra la Zucca” proposto dal Comune di Calolzio in collaborazione con la Biblioteca.

Le premiazioni si sono svolte questa mattina, sabato, presso la Biblioteca, alla presenza dell’assessore al Commercio Cristina Valsecchi.

L’idea è nata poche settimane fa e consisteva nel creare e decorare una zucca per Halloween: i partecipanti hanno avuto tempo fino al 26 ottobre per presentare la propria idea in Biblioteca, dal 27 ottobre si sono svolte le votazioni.

Oggi, sabato, le premiazioni, che hanno visto protagonisti sei bimbi e le loro ‘mostruose’ e originali creazioni. Tutti i piccoli hanno ritirato un attestato di partecipazione con un sacchetto di dolcetti mentre i sei vincitori hanno ricevuto un pacco premi.