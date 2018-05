CALOLZIOCORTE – Una cerimonia sobria ma molto sentita quella che si è svolta oggi, 30 maggio, nella scuola media Manzoni di Calolziocorte. Protagonista il coro Alessandro Manzoni giunto al primo posto nell’8^ edizione del concorso di musica nella scuola “Accordarsi è possibile” riservato alle scuole medie di indirizzo musicale e svoltosi a Trento.

L’evento è stato organizzato dall’istituto comprensivo Trento 7 e dal liceo Bonporti con la finalità di valorizzare il ruolo formativo del “fare musica” nella scuola secondaria di primo grado e stimolare l’impegno giovanile nello studio della musica.

Oggi pomeriggio il Maestro Alberto Sgrò, accolto da un lungo applauso dei ragazzi, ha consegnato i diplomi ai vincitori e e l’attestato di frequenza ai partecipanti al corso di canto corale.

Presenti alla cerimonia anche le responsabili di plesso Roberta Zaccagni (Torre de’ Busi) e Anna Santo (Calolziocorte), la vice preside Brunella Frigerio e l’assessore all’istruzione Wilna De’ Flumeri.

“Grazie a questi ragazzi che portano il nome di Calolzio in giro per tutte le scuole – ha detto l’assessore -. L’ora di musica o canto è molto importante e andrebbe istituita in tutte le scuole”.

“Il coro non è solo musica – ha detto la professoressa Zaccagni – il corso insegna a lavorare in team e quindi è anche educazione”.