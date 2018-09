CALOLZIOCORTE – L’Amministrazione Comunale ripropone il “Premio di San Martino” volto a conferire, con cadenza biennale, un riconoscimento a Cittadini, Associazioni o Aziende di Calolziocorte che abbiano acquisito particolari meriti negli ambiti sociale, culturale, sportivo, artistico, scientifico, economico, imprenditoriale o in qualunque altro settore delle attività umane e che in tal modo abbiano favorito la notorietà della città di Calolziocorte.

Il riconoscimento verrà assegnato, come da tradizione, in occasione della Festa del S. Patrono il prossimo 11 novembre e in particolare durante il concerto, organizzato dalla Pro Loco, che si terrà sabato 10 novembre presso la chiesa Arcipresbiterale di Calolzio, alle ore 21, con il coro “Mafalda Favero” di Calolziocorte.

Due anni fa il premio fu assegnato alla cooperativa Vecchia Quercia e all’artista Gianni Bolis, due esempi dell’impegno sociale del comune

Si invitano pertanto Associazioni, gruppi o singoli cittadini a segnalare direttamente all’amministrazione comunale, entro e non oltre il 26 ottobre, i casi degni di citazione, accompagnati dai relativi curricula e dalla conseguente motivazione.