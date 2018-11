CALOLZIOCORTE – Premio San Martino all’azienda Bonaiti Serrature, il medaglione al podista Oscar Perego.

L’amministrazione comunale, sentite le commissioni competenti, ha deciso di assegnare il Premio San Martino per l’anno 2018 all’azienda calolziese Bonaiti Serrature Spa che produce e distribuisce i suoi prodotti in Italia e nel mondo. Un’azienda le cui radici risalgono al lontano 1936 e che ha recentemente festeggiato i 25 anni da quando si è scissa dalla casa madre.

Il Medaglione San Martino 2018, invece, verrà assegnato al calolziese Oscar Perego, che proprio quest’anno ha trionfato nella Great Wall Marathon, un risultato ripreso dai media di tutto il mondo e che ha portato alla ribalta anche il nome della città di Calolziocorte. Oscar Perego aveva già ottenuto ottimi risultati in altre manifestazioni sportive come per esempio la Maratona di New York.

I riconoscimenti verranno consegnati, come da tradizione, in occasione della Festa del S. Patrono del prossimo 11 novembre e in particolare durante il concerto, organizzato dalla Pro Loco, che si terrà sabato 10 novembre presso la chiesa Arcipresbiterale di Calolzio, alle ore 21, con il Coro “Mafalda Favero” di Calolziocorte (guarda tutti gli appuntamenti della rassegna Estate di San Martino)