CALOLZIO – Premio San Martino consegnato alla ditta Bonaiti Serrature Spa fondata, mentre il celebre medaglione è andato al podista calolziese Oscar Perego vincitore quest’anno della Great Wall Marathon.

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera, sabato, nella chiesa Arcipresbiterale di Calolzio, dove in moltissimi hanno partecipato alla tradizionale consegna che si svolge ogni due anni alla vigilia dei festeggiamenti del santo patrono in programma per oggi, domenica.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale di Calolzio in collaborazione con la Comunità Montana, ha visto la consegna dei premi per mano del sindaco Marco Ghezzi, presente anche il presidente della Comunità Montana Carlo Greppi e l’arciprete don Giancarlo Scarpellini.

Premio San Martino, come anticipato, che è stato assegnato alla ditta calolziese Bonaiti Serrature sorta nel 1936 e da 25 anni staccatasi dall’azienda madre a ritirare il premio è stata Livia Bonaiti. Medaglione invece che è stato consegnato al podista Oscar Perego il quale si è detto onorato con una dedicata a fidanzata e famiglia. Degno di menzione, l’accompagnamento magistrale della cerimonia da parte del Coro “Mafalda Favero” di Calolziocorte.