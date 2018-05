CALOLZIOCORTE – Presentata ufficialmente la Notte Bianca di Calolziocorte.

Sabato 16 giugno, a partire dalle ore 20, è in programma l’evento più atteso dell’anno. In cabina di regia Cristina Valsecchi, presidente di Confcommercio Lecco zona Valle San Martino, affiancata dalla Pro Loco guidata da Tiziana Esposito: “A dispetto di chi dice che le donne non vanno d’accordo, con la Pro Loco e con Tiziana in questi anni si è creata una bella sinergia e vi anticipo che abbiamo già in mente tante idee per il futuro”.

La prossima Notte Bianca, invece, sarà ricca di novità: “Vogliamo regalare un po’ di leggerezza alla città, dare un messaggio positivo in un periodo dove si sentono spesso brutte notizie – ha detto Valsecchi -. Per una sera vogliamo mettere da parte la crisi e vedere una città che si diverte. Siamo felici di riproporre questa iniziativa e, ogni anno, vogliamo renderla più bella e accattivante”.

Tante le attrazione pensate per i grandi e per i più piccini: “Ci saranno due band composte da ragazzi calolziesi, scuole di danza e abbiamo pensato di dare spazio ad Albert Bagno, un artista davvero molto bravo che spesso non viene valorizzato quanto meriterebbe, che l’8 giugno sarà protagonista di un evento organizzato dalla Pro Loco. Oltre 70 i commercianti che hanno deciso di aderire, verranno anche allestiti dei gazebo per ospitare chi viene da fuori. Via Galli sarà dedicata ai bambini, poi ci saranno i gonfiabili, i tappeti elastici e tanto altro. Per i grandi avremo un raduno di Harley Davidson molto particolare e, direttamente da Top Chef, avremo il piacere di ospitare chef Patrizia Fumagalli”.

Strade chiuse dalle 19 alle 2 di notte, mentre l’evento inizierà alle 21 e terminerà all’1: “Ringrazio la Polizia Locale nelle persone del comandante Andrea Gavazzi e del vice Matteo Tocchetto che ci hanno seguito passo passo. Grazie anche all’amministrazione che ha patrocinato l’evento. E poi, importantissimi, una quarantina di volontari che presidieranno le strada tra Protezione Civile di Calolzio, Centro Coordinamento Radio Soccorso di Lecco e Carabinieri in Congedo“.

Quest’anno è stata realizzata anche una vetrofania per i negozi che partecipano “Io aderisco!!! Notte Bianca”: “Quello che ci spinge è l’entusiasmo della gente. E’ in fase di stampa e verrà distribuita nei prossimi giorni una brochure con la cartina dell’itinerario enogastronomico e tutte le informazione utili. Quest’anno ci siamo coordinati con i comuni limitrofi in modo di non far sovrapporre gli eventi. Voglio sottolineare che questa non è soltanto una serata per i calolziesi ma ci aspettiamo anche tanta gente da fuori”.

GUARDA LA CARTINA CON LE ATTRAZIONI