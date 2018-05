CALOLZIOCORTE – Matteo Salvini, segretario Federale della Lega, non farà tappa a Calolzio, almeno non nella giornata di oggi (31 maggio) come era previsto.

“Siamo spiacenti di informarvi che, a causa di importanti e improvvisi impegni istituzionali odierni, il comizio programmato al Monastero del Lavello di Calolziocorte alle ore 18.30 con Matteo Salvini è stato annullato. In attesa di poter definire un incontro, con relativa nuova data, invitiamo la cittadinanza a partecipare all’incontro di questa in sala civica tra i candidati sindaci”, questo il breve comunicato di Luca Caremi, segretario cittadino della Lega.

E proprio questa sera alle 20.45 in sala civica è in programma il confronto tra i quattro candidati sindaco organizzato dal nostro quotidiano on-line.