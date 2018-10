CALOLZIO – I lavori di imbiancatura non erano neppure finiti, in questi giorni era in corso la tinteggiatura esterna del sottopasso, ma è bastata una notte ai vandali per deturpare il lavoro dei volontari.

A fare l’amara scoperta, martedì mattina, sono stati gli addetti della Protezione Civile, impegnati in questo intervento di riqualificazione del sottopasso ferroviario insieme ai ragazzi ospiti del centro di accoglienza del Gabbiano. Scritte, quelle apparse, che sono insulti nei confronti delle forze dell’ordine.

“Ringraziamo per il gesto incivile – ha commentato Sonia Mazzoleni, ex assessore calolziese oggi volontaria in Protezione Civile – Lo avevamo messo in conto, purtroppo, visto il luogo isolato. Speriamo che possano essere utilizzate le fototrappole già acquistate dalla precedente amministrazione e che possano essere utili ad individuare i responsabili.

“Dispiace perché immagino possano essere stato qualche giovane residente a Calolzio – prosegue Mazzoleni – se verranno scoperti, spero venga data loro una punizione che possa farli riflettere sul rispetto delle cose, magari realizzando dei lavori di utilità per la città, come quello che si stava facendo qui al sottopasso. Avrebbero modo di capire i loro errori”.