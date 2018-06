CALOLZIOCORTE – E’ tutto pronto per l’edizione estiva 2018 della Notte Bianca a Calolziocorte.

Dalle 20 di domani per le vie della città comincerà lo spettacolo. Non mancheranno le novità come annunciato da Cristina Valsecchi presidente di Confcommercio Lecco zona Valle San Martino: “Ci sarà divertimento per tutti, grandi e piccini. Anche quest’anno avremo il piacere di ospitare Cinzia Fumagalli che proprio domenica scorsa ha vinto la Top Chef Cup. Sarà protagonista di uno show cooking e preparerà il ‘Pasticcio Nordico’. Ma questa non sarà l’unica sorpresa…”.

Quest’anno un ampio spazio sarà dedicato ai bambini: “In via Galli abbiamo previsto una vera e propria zona per i più piccoli con tappeti elastici e tante altre sorprese che potranno scoprire”.

E poi un occhio ai talenti della città: “In giro per le strade si esibiranno band giovanili tutte composte da ragazzi di Calolziocorte e ci sarà spazio per un altro artista locale: Albert Bagno con i suoi pupazzi calolziesi”.

Tante le attrazioni, impossibile elencarle tutte. L’unico modo per scoprirle tutte è venire a fare un giro a Calolzio domani sera: “Ovviamente sarà possibile assaggiare tante specialità poiché abbiamo allestito anche un itinerario enogastronomico”.

Divertimento assicurato dalle 20 all’1. Per tutte le informazioni visita la pagina Facebook.