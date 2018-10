CALOLZIOCORTE – “Un milione di euro nel prossimo anno per asfaltare le strade”. Lo ha detto il sindaco Marco Ghezzi nel corso del consiglio comunale di mercoledì sera: “Il Governo ha concesso di utilizzare l’avanzo di amministrazione ma, per poterlo applicare, è necessario farlo in breve tempo, entro la fine del 2018”.

Il comune può quindi disporre di 550.000 euro, il grosso verrà utilizzato per asfaltare le strade (“che sono in condizioni pietose”): “Prima di tutto abbiamo stanziato 30 mila euro per completare l’annosa questione dell’archivio storico, mentre 35 mila euro serviranno per la realizzazione del parco con giochi inclusivi di piazza Vittorio Veneto (25 mila euro saranno messi a disposizione da Regione Lombardia grazie alla vittoria di un bando)”.

Poi c’è il capitolo asfalti: “Abbiamo già fatto alcuni interventi, ora investiremo una prima tranche da 355 mila euro a cui seguiranno altri 155 mila euro. Investiremo circa un milione di euro nel prossimo anno per la manutenzione degli asfalti”.

Contrario a questa scelta il gruppo civico Cambia Calolzio: “Siamo sicuri che in questo momento storico le asfaltature siano una priorità? – ha detto Daniele Vanoli -. Perché non investire nella riqualificazione dell’ex Asl o nella rimozione dell’amianto dalla Casa delle Associazioni e dalle scuole?”

“Per quanto riguarda la rimozione dell’eternit puntiamo ad avere i soldi dal Governo. La situazione strade è devastante ed è una scelta fatta in chiave sicurezza – ha risposto il sindaco -. Poi, visti i tempi ristretti per l’utilizzo di questi soldi, abbiamo pensato di sfruttare questa opportunità ottenendo il massimo risultato col minimo sforzo”.