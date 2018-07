CALOLZIO – La casetta di bookcrossing del parco giochi di Sala, a Calolzio, presa di mira dai vandali che, probabilmente nottetempo, si sono divertiti a staccare la casetta dal basamento gettandola per terra.

Così è stata ritrovata domenica mattina da alcuni passanti che hanno prontamente immortalato la scena postandola sul gruppo facebook Sei di Calolzio Se.

In mattinata la casetta, rovinata in alcuni punti e senza la teca di chiusura, è stata riposizionata sul basamento, in attesa che si provveda alla manutenzione.



E’ uno dei diversi punti di scambio libri allestiti in città due anni fa: le casette sono state realizzate dal Comune in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e il servizio Artimedia Sfa Calolziocorte della coopertiva sociale la Vecchia Quercia.