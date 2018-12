CALOLZIO – In vista dei festeggiamenti di Capodanno, il Comune di Calolziocorte, così come altre amministrazioni comunali, ha deciso di vietare l’utilizzo di petardi, botti e fuochi d’artificio sul proprio territorio comunale.

Sono inclusi nel divieto anche i fuochi in libera vendita, utilizzati in luogo pubblico e anche in luogo privato “ove – si legge nell’ordinanza – in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi”.

“Vige inoltre il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 del D.Lgs. 58/2000, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti”.

Il divieto di impiego è in vigore a partire dalle ore 01:00 del 29 dicembre 2018 fino alle ore 24:00 del giorno 2 gennaio 2019.