CALOLZIO – In marcia per la pace. I ragazzi della 3^ C e 3^ D dell’istituto Manzoni hanno partecipato, rappresentando l’intero comprensivo calolziese, alla marcia della Pace fra Perugia e Assisi. La conclusione di un percorso di formazione fra i banchi ed un momento davvero emozionante per i giovani.

“Tutto è iniziato tre anni fa, quando l’Amministrazione comunale ha invitato i ragazzi ad organizzare una marcia della Pace a livello locale – spiega la vicepreside Anna Bruna Frigerio che, con i colleghi Emanuele Torri, Annamaria Spanò e Massimo Tavola, ha accompagnato gli studenti delle due classi – i ragazzi sono stati preparati leggendo brani, svolgendo riflessioni sul tema, conoscendo le storie dei Nobel per la Pace”. Un lavoro di sinergia fra i vari docenti che ha permesso poi di creare le magliette e gli striscioni sventolato alla marcia.

L’Amministrazione calolziese e la comunità Montana hanno dato il proprio patrocinio, così che tutti i comuni della Valle San Martino fossero rappresentati. “Ci sono diversi anniversari importante che ricorrono in questo 2018 – conclude la professoressa Frigerio – i 100 anni dalla fine del Primo Conflitto Mondiale, il 50enario della morte del fondatore della marcia ed i 70 anni della dichiarazione dei diritti dell’uomo”.

La marcia della pace calolziese, organizzata dai ragazzi, si svolgerà invece il prossimo 17 ottobre.