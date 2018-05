CALOLZIOCORTE – A Calolziocorte sarà ancora Notte Bianca. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di sabato 16 giugno.

Deus ex machina della manifestazione, come al solito, la commerciante Cristina Valsecchi, presidente di zona di Confcommercio Lecco: “Stiamo lavorando a pieno ritmo per preparare qualche novità. Quello che mi ha fatto piacere, anche questa volta, è stata l’ampia adesione dei commercianti calolziesi e degli sponsor”.

Come sempre l’evento, che richiama un grande numero di persone, gode del sostegno di Confcommercio Lecco; la Pro Loco, guidata dalla presidente Tiziana Esposito, e il comune hanno dato il patrocinio: “L’appuntamento è per sabato 16 giugno a partire dalle ore 20 – ha confermato Cristina Valsecchi – Il programma dettagliato sarà presentato nelle prossime settimane, per ora posso soltanto dire che non mancheranno le sorprese. Non mancate!”