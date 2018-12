CALOLZIOCORTE – Si avvia alla conclusione l’anno dedicato al 195° di fondazione del Premiato Corpo Musicale “Gaetano Donizetti” di Calolziocorte.

Dopo il momento clou dello scorso 30 settembre con il concerto in piazza insieme alla Donizetti Junior Band e al Corpo Musicale Santa Cecilia di Barzio, sabato 1 dicembre i musicanti guidati dal Maestro Gianni Colombo sono stati protagonisti nell’apprezzatissimo concerto in onore della patrona Santa Cecilia.

Durante la festa conclusiva di domenica 2 dicembre, si sono ripercorsi i momenti che hanno caratterizzato l’anno e sono stati ringraziati i molti sostenitori che hanno consentito il miglior svolgimento dell’intensa attività. In particolare poi, sono stati consegnati i riconoscimenti per l’anzianità di servizio: a Luigi Galli, 65 anni; Pietro Milani, 60 anni; Angela Gandolfi (che ricopre anche il ruolo di segretaria) 35 anni; Loredana Sabadini, 35 anni; Anna Maria Sozzi, 10 anni; Riccardo Galli (nipote del presidente onorario cavalier Renzo), 5 anni; Marco Galli (nipote di Luigi) 5 anni.

La Banda guarda già al 2019 che riprenderà a gennaio con l’assemblea generale. L’attività, però, non si ferma: oltre alla tradizionale “Piva natalizia”, che vede i musicanti percorrere le vie della città durante la Vigilia, dalle 14 alle 24 per gli auguri di Natale, ha iniziato venerdì 14 dicembre presso la scuola del Pascolo i primi appuntamenti del progetto “A scuola con la banda” concordato con l’amministrazione comunale e l’ufficio scuola e indirizzato agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria. Il progetto permetterà agli allievi di avvicinare e conoscere la realtà del Premiato Corpo Musicale “Gaetano Donizetti”, la sua storia, il ruolo significativo che è chiamato a svolgere nella nostra comunità.

“Intitolato ‘Banda e Scuole insieme, per l’educazione musicale, per una crescita personale’, la Banda Donizetti intende con questo progetto incentivare l’interesse per la musica soprattutto da parte delle nuove generazioni, che possono così scoprirsi attirate da un mondo altrimenti poco approfondito – ha spiegato il presidente Paolo Autelitano -. I bambini e i ragazzi possono in tal modo usufruire della possibilità di conoscere realtà territoriali come la Banda, la scuola di musica e la scuola allievi nelle loro diverse sfaccettature, entrando personalmente in relazione con esse. Il mondo bandistico fondato sui valori del volontariato e della passione per la musica è una risorsa sociale e culturale enorme per una comunità e, se da un lato chiede di essere valorizzato e sostenuto, dall’altro deve saper rispondere concretamente ai bisogni culturali, ricreativi ed educativi con particolare attenzione ai più giovani”.

Prossimi appuntamenti ancora al Pascolo martedì 18, e giovedì 20 alla scuola di Rossino. Seguiranno gli altri plessi scolastici: “Riteniamo che questa attività svolta coi giovani sia tra le più significative e meritevoli di attenzione da parte nostra, tra le varie che vedono impegnata la Donizetti, per onorare una storia prestigiosa ormai quasi bicentenaria”.