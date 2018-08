CASATENOVO – Se ne stava aggrappato sul ramo di un albero, nel cortile di un’abitazione, quando è stato rinvenuto qualche giorno fa; nonostante la sua natura (la straordinaria capacità di mimetizzarsi per cui i camaleonti sono ben noti) è stato impossibile per lui passare inosservato agli occhi del proprietario di casa che ha avvisato alcuni volontari animalisti.

Questo bel esemplare maschio di ‘Furcifer pardalis’ , come recita il suo nome scientifico, è stata trovato in frazione Galgiana di Casatenovo.

Potrebbe essere stato lo stesso animale ad allontanarsi dal terrario dove era alloggiato, “ma sicuramente non avrà fatto molta strada – spiega Valentina Mainetti, il veterinario a cui l’animale è stato ora affidato in attesa di rintracciare il padrone – grazie al caldo dei giorni scorsi è potuto sopravvivere ma si tratta di specie che vivono in ambienti riscaldati, a 30 gradi di temperatura. Il maltempo in arrivo avrebbe potuto essergli fatale”.

Il veterinario ricorda, essendo un animale protetto, il camaleonte per essere detenuto necessita di documentazione Cites. Il legittimo proprietario potrà quindi recuperare l’animale dopo aver presentato i documenti ai Carabinieri Forestali di Lecco (0341/494668).