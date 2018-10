CALOLZIOCORTE – “Sono dovuti passare ben 18 mesi, un anno e mezzo, per intervenire a risolvere un piccolo semplice e non costoso problema che avevamo segnalato. Anche se è passata troppo acqua sotto i ponti, oggi possiamo dare atto che l’amministrazione comunale ci ha ascoltato”.

Il gruppo civico Cambia Calolzio, rappresentato dai consiglieri Diego Colosimo e Daniele Vanoli, è soddisfatto per un piccolo risultato a cui lavorava da tempo: “Da anni andiamo chiedendo di mettere a valore gli immobili comunali vuoti avanzando al riguardo molte ‘proposte aperte’. Purtroppo siamo ancora inascoltati, ma ciò conta poco. Conta molto invece per i cittadini, che sono legittimi proprietari di questi ingenti beni, constatare ogni giorno di più il deprezzamento degli immobili vuoti. – hanno fatto sapere dal gruppo -. Va molto bene, però, che a fianco dell’ex distretto sanitario di piazza Kennedy sia stata finalmente tagliata, come avevamo proposto, l’inutile catena che non permetteva l’utilizzo a parcheggio di quest’area”.

Cambia Calolzio, però, coglie l’occasione per tornare sulla questione parcheggi a pagamento: “Non solo sono un danno i pochi negozi rimasti, ma una vera gabella. Attendiamo ancora l’attuazione di un piano a disco orario”.