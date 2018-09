CALOLZIO – Il Gruppo Civico Cambia Calolzio, rappresentato in consiglio comunale da Diego Colosimo e Daniele Vanoli, ha avviato in questi giorni una iniziativa di solidarietà con il titolo “Caro scuola, campagna solidale”.

Questa iniziativa prevede una raccolta di materiale scolastico di prima necessità che possa consentire alle famiglie più in difficoltà di fare iniziare la scuola ai propri figli in modo sereno e produttivo. Tutto il materiale raccolto presso le attività commerciali aderenti all’iniziativa verrà successivamente consegnato all’Istituto Comprensivo di Calolziocorte.

“Vogliamo far sapere ai cittadini che l’iniziativa durerà sino al 31 dicembre e che, per adesso, il materiale potrà essere consegnato presso: Cip&Ciop di viale Marconi, Lario Fior di viale Marconi, Edicola Manzoni di via F.lli Calvi, Camillo Parrucchiere di via F.lli Calvi, libreria il Viaggiatore Leggero di via XXIV Maggio, Circolo Arci Spazio Condiviso di piazza Regazzoni, Cartoleria Aurora di via Martiri della Libertà, Cartoleria edicola Rota Nodasi di via Quarenghi, Fioreria Olivia Rondalli di Corso Dante, Cris Pasticceria di corso Dante, Thelma e Louise di via Galli, Cartoleria Papini di Foppenico, Panificio Valsecchi di via Montello”.

“In piena continuità con il tema della scuola, il nostro gruppo civico ha inoltrato, per cercare di rendere economicamente meno pesanti le spese per la scuola da parte delle famiglie, una richiesta al Presidente del Consiglio e ad alcuni Ministri per introdurre la detraibilità fiscale di tutte le spese per l’istruzione pubblica. Cambia Calolzio, con queste piccole azioni, vuole portare all’attenzione dell’opinione pubblica che occorre investire sulla scuola per dare ai nostri figli un futuro più sereno. Per far questo occorre mettere in campo la solidarietà per la famiglie in difficoltà e più risorse per le famiglie per le spese che sostengono per lo studio”.