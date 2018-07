CALOLZIOCORTE – “Duecento firme raccolte in pochissimo tempo, a testimonianza che è un tema sentito“.

Stiamo parlando della stazione di Calolziocorte: Diego Colosimo e Daniele Vanoli, consiglieri del gruppo di minoranza Cambia Calolzio, hanno presentato il risultato della raccolta firme: “Verranno depositate in comune, provincia e regione. Con questo gesto chiediamo che le istituzioni si facciano carico del problema, non è possibile che i pendolari debbano affrontare disagi di ogni genere”.

Temono che la scissione tra Ferrovie dello Stato e Trenord possa creare ulteriori disagi: “Sicuramente è una strada che non ci fa ben sperare, il timore è di assistere a un peggioramento del servizio, vedi la chiusura della biglietteria, e questo sarebbe inaccettabile. Cosa chiediamo? Provvedimenti seri per valorizzare la stazione di Calolziocorte e la sua linea ferroviaria, anche in ottica di una mobilità sostenibile”.

La valorizzazione della stazione è un punto fondamentale: “Calolzio è uno snodo centrale, ma purtroppo ci sono situazioni ancora aperte: il silos chiuso nella zona dell’interscambio ferro – gomma. Sarebbe utile creare un punto custodito dove poter lasciare bici e moto. Ci sono tanti modi per ripensare la zona anche senza spendere troppi soldi. Appoggiamo la proposta della maggioranza di trasferire la Polizia Locale e la sala civica nei locali ex Sali di Bario del resto, la valorizzazione degli immobili comunali vuoti era un punto del nostro programma. Se la strada del nuovo sindaco è questa, in questo caso siamo d’accordo, la direzione presa è buona”.