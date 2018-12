LECCO – Il Centro di Formazione Professionale di Lecco, gestito dal Consorzio Consolida in collaborazione con la Cooperativa Sociale Sineresi, è un ente formativo accreditato da Regione Lombardia ed opera in stretta sinergia con la Programmazione Zonale Unitaria dei Comuni della Provincia di Lecco che ne condividono strategie, finalità e metodi. Da molti anni promuove corsi professionali e percorsi di crescita per adolescenti e giovani del territorio.

Nell’ambito delle proprie attività formative, il Cfpp ha incontrato a metà degli anni 2010 il metodo pedagogico proposto da Daniele Novara e dal Cpp di Piacenza (Centro psico-pedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti).

Al cuore di questa proposta sta il considerare il gruppo classe come principale protagonista dei processi di apprendimento, processi che grazie ad un’attenta guida maieutica, sono facilitati dall’anticipare l’esperienza pratica e dal rimandare ad un secondo tempo quella teorica.

Questa proposta, che potremmo definire come una vera e propria rivoluzione del modello scolastico tradizionale, si fonda sulla consapevolezza che sperimentare l’errore, procedendo per tentativi rappresenti un’esperienza fondamentale per l’apprendimento e l’acquisizione di competenze.

Nell’ambito della collaborazione più che decennale tra il Cfpp e Daniele Novara è nata l’idea di promuovere una serata di presentazione della sua ultima pubblicazione di recentissima uscita e che presenta il titolo provocatorio per ogni educatore “Cambiare la scuola si può. Un nuovo metodo per insegnanti e genitori, per un’educazione finalmente efficace”.

La serata, che si terrà a Lecco in sala Don Ticozzi il 12 dicembre alle ore 20.45, vedrà il noto pedagogista piacentino raccontare, attraverso esempi e casi suggestivi tratti dalla sua grande esperienza, come i processi di apprendimento dentro la scuola possono essere favoriti e non ostacolati: lavorare in gruppo, proporre le domande giuste, stimolare la ricerca a partire dall’errore e non dalla lezione frontale, valutare i progressi in modo personalizzato … sono alcuni spunti contenuti nel libro per portare insegnanti e genitori a riflettere sull’efficacia dei propri interventi educativo-formativi.

La serata è rivolta a genitori, insegnanti, educatori e cittadini e vuole essere uno stimolo interessante per coloro che, indipendentemente dal ruolo, si cimentano ogni giorno nell’affascinante e difficilissimo compito dell’educare. L’ingresso è gratuito e al termine della serata, grazie alla collaborazione con la Libreria Non Profit Mascari 5, sarà disponibile, il libro di Novara edito da Bur Rizzoli.