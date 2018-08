LECCO – Dopo quattro anni di servizio a Lecco, il comandante dei Vigili del Fuoco, Roberto Toldo lascia la città per un nuovo incarico al comando provinciale di Forlì-Cesena, in Emilia Romagna.

Nella mattinata di venerdì, il sindaco Virginio Brivio, insieme al vicesindaco Francesca Bonacina, ha voluto salutarlo prima della sua partenza dal capoluogo manzoniano.

“Un ringraziamento sentito va al comandante Toldo per aver contribuito ad affrontare lo storico nodo di dotare il comando provinciale di un’adeguata struttura amministrativa e logistica nell’ex area dedicata agli spettacoli viaggianti – spiega il sindaco – lavorando in sinergia con tutti gli enti coinvolti, nonché per la sua attività operativa alla guida dei Vigili del Fuoco di Lecco, un’attività cruciale di presidio del territorio e di salvaguardia della sicurezza delle persone che lo abitano e frequentano”.

Assumerà l’incarico a Lecco l’attuale comandante dei Vigili del Fuoco di Sondrio, Giuseppe Biffarella.