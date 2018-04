LECCO – Mese di aprile, mese del cambio gomme. Da domenica 15 aprile fino al 15 maggio, tempo massimo per effettuare la sostituzione senza incappare in sanzioni, si dovranno sostituire le gomme invernali della propria auto con quelle estive (ordinanza valida per tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli).

Un obbligo di legge, non una scelta facoltativa, pena una sanzione amministrativa (da 419 euro a 1.682) e il ritiro del libretto di circolazione.

Ci sono tuttavia due eccezioni in cui non vi è l’obbligo di sostituzione: la prima per le i mezzi che montano un set di gomme 4 stagioni e la seconda per i mezzi che montano gomme che hanno un indice di velocità uguale o superiore a quello indicato dalla carta di circolazione (L’indice di velocità è riportato sul pneumatico stesso ed è una lettera seguita da un numero che indica il carico es. R 18).

Il consiglio è comunque quello di sostituire gli pneumatici invernali con quelli estivi per evitarne l’usura ma soprattutto per una maggior sicurezza.