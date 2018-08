CALOLZIOCORTE – Promette intransigenza la neo giunta Ghezzi nei confronti dei mezzi pesanti che, nonostante il divieto, transitano per il centro, e dall’altro lato verso l’abbandono di rifiuti indifferenziati. Le tematiche sono emerse durante la seduta di consiglio comunale lo scorso venerdì sera.

La richiesta di impegno per sanzionare i camion che percorrono corso Dante e corso Europa è arrivata dai banchi della minoranza per voce del consigliere Paolo Cola: “è un fenomeno spesso notturno quando i semafori sono lampeggianti, non so se dipenda dal minore presidio della Polizia Locale – ha detto, lasciando all’Amministrazione -la scelta dell’intervento migliore da mettere in campo”. A rispondere l’assessore Dario Gandolfi per il quale il problema si conosce e si trascina da tempo, “per il 90% si tratta di camion stranieri, mandando i vigili qualche notte a controllare l’efficacia sarebbe veramente bassa – ha ribattuto – verranno sistemate delle telecamere con sistema di lettura targa, in questo modo ci sarà un presidio 24 ore su 24”.

“Il comandante ci ha riferito di 50 sanzioni di questo tipo – è intervenuto il sindaco Marco Ghezzi – ribadisco la volontà di affrontare questa problematica, dateci il tempo, in due mesi non possiamo cambiare il mondo, prima abbiamo emergenze serie, ma ci stiamo attivando anche in questa direzione”.

È alta l’attenzione anche in merito all’abbandono di rifiuti; “nei giorni scorsi ho richiesto l’intervento dei vigili – ha spiegato il vicesindaco Aldo Valsecchi – non si tratta di raccolta fatta male, ma di vera e propria inciviltà, di rifiuti di indifferenziata abbandonati ovunque, saremo intransigenti verso episodi di questo tipo e puntiamo a multare i responsabili”.