RENATE – Rientro in coda per molti automobilisti che stanno percorrendo in questi momenti, quando sono passate le 17 di giovedì, la Statale 36 in direzione Lecco. Un camion in panne sulla corsia di marcia all’altezza dello svincolo Renate-Veduggio.

Forti i rallentamenti che si sono estesi per diversi chilometri, con la colonna d’auto che si è prolungata fino a Carate Brianza. La Polstrada è sul posto in supporto al conducente del mezzo pesante e per monitorare la situazione viabilistica.

Segnalato anche un incidente in direzione opposta, sulla carreggiata in direzione Milano, all’altezza di Bosisio Parini.