CALOLZIOCORTE – Torna l’appuntamento con la camminata organizzata dai Volontari del Soccorso di Calolziocorte “4 pass sul lago”.

Tutti sono invitati a partecipare domenica 6 maggio, il ritrovo è fissato alle 8.30 davanti alla sede dei Volontari in via Mazzini (offerta minima 5 euro). Il percorso è semplicissimo, il giro del lago di Olginate, al traguardo, sempre davanti alla sede, sarà offerto un grande aperitivo per tutti.

Al termine della camminata, alle 11.45, l’associazione calolziese inaugurerà un nuovo mezzo Fiat Ducato adibito al trasporto delle persone disabili acquistato grazie al prezioso contributo e un nuovo defibrillatore donato dall’associazione Avis di Calolziocorte.

Una giornata di sport, festa e solidarietà… domenica 6 maggio tutti presenti per fare “4 pass sul lago”.