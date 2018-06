CALOLZIOCORTE – 130 bambini da tutta la Valle San Martino, 30 adolescenti e circa 70 volontari popoleranno fino a domenica la località Pratarro, a Calolziocorte, per la 4^ edizione del Campo Scuola degli Alpini. Un’esperienza fantastica per i partecipanti che stanno trascorrendo le proprie giornate, oggi la seconda, con i coetanei a contatto con la natura e impegnati in giochi, camminate, ma anche attività formative.

“L’obiettivo è quello di insegnare a fare gruppo, nelle varie attività non c’è mai una sola persona che prevale, ma la squadra – spiega Stefano Casetto, coordinatore di zona del gruppo Valle San Martino– la speranza è che qualche ragazzo si appassioni e si avvicini agli Alpini in futuro non essendoci più ricambio generazionale garantito dalla leva”.

Ingente l’organizzazione alle spalle, con 16 tende, 6 container, l’impianto elettrico e idraulico predisposti nella giornata di domenica da una settantina di volontari fra cui Alpini e amici degli Alpini, mentre il prato e il bosco sono stati puliti e mantenuti tali da ottobre scorso, “il campo scuola richiede una preparazione di un anno” continua Casetto.

Cellulari, pc, tablet e strumenti elettronici non sono ammessi, al loro posto il divertimento è garantito da tantissime attività in cui i ragazzi possono cimentarsi; dalla parete di roccia allestita in collaborazione con il CAI Calolzio su cui a vegliare nel pomeriggio di venerdì c’era anche il presidente Giuseppe Rocchi, ai giochi nel bosco, il bivacco al Monte Tesoro per i ragazzi di 1^media, ed ancora l’insegnamento dell’Inno di Italia grazie al coro ANA della Valle San Martino.

Fondamentale la disponibilità delle cuoche e dei Volontari del Soccorso di Calolzio, impegnati al campo nel corso dei quattro giorni.

Mentre si pensa già alla prossima edizione, che con ogni probabilità si svolgerà a Vercurago nelle vicinanze della sede del GEV Lumaca, per domenica 17 è in programma il 18^ Raduno Val San Martino e la cerimonia di chiusura del campo scuola. In piazza Arcipresbiterale alle 15 si svolgerà l’ammassamento, mentre dalle 16 sarà dato il via alla sfilata fra le vie del comune, sulle note dei corpi musicali Donizzetti e Verdi.

DI SEGUITO LA GALLERIA FOTOGRAFICA: