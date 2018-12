LECCO – Nell’atrio dell’ospedale di Lecco ha trovato spazio uno speciale presepe: si tratta del regalo di Cancro Primo Aiuto agli utenti e ai malati della struttura ospedaliera cittadina.

E’ l’iniziativa natalizia promossa dall’associazione, nata per supportare pazienti oncologici e gli ospedali che li hanno in cura, riuscendo a donare, attraverso raccolte fondi, importanti strumentazioni per aiutare il lavoro dei medici.

All’inaugurazione, nel pomeriggio di mercoledì, ha partecipato la vicepresidente di Cancro Primo Aiuto, l’avvocato lecchese Patrizia Guglielmana, insieme al personale e i medici dell’ospedale Manzoni.