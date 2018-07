LECCO – Cancro Primo Aiuto cambia veste e presenta una nuova squadra. L’associazione brianzola, presente ormai in tutta Lombardia, si è mossa in anticipo e ha già avviato le procedure per trasformarsi da Onlus in ETS (Ente del Terzo Settore); e proprio per adeguarsi al nuovo corso, ha anche rinnovato i suoi vertici.

Nei giorni scorsi, infatti, prima l’assemblea ha approvato il nuovo Statuto introducendo le novità richieste dal Codice del Terzo Settore, poi, lunedì 2 luglio, a Villa Walter Fontana di Briosco, ha presentato il Consiglio di Amministrazione che guiderà nei prossimi due anni l’associazione.

Torna ad affiancare l’amministratore delegato Flavio Ferrari, in veste di presidente, il patron di Autotorino Plinio Vanini che aveva già guidato l’associazione tra il 2015 e il 2016. Resta in squadra, con la veste di past president, Carlo Bonomi, i cui impegni nella veste di presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, ha ricordato, gli impediscono di dare all’associazione il tempo che meriterebbe.

Con loro, nello staff presidenziale, ci sono i lecchesi Lorenzo Riva, nella veste di presidente vicario, e Antonio Bartesaghi quale presidente di sede. A rappresentare la provincia di Lecco è anche l’avvocato Patrizia Guglielmana nelle vesti di vicepresidente come Oriano Mostacchi (per la provincia di Sondrio), Federico Lundari (Como-Sondrio), Alberto Dossi e Nicola Caloni (Monza e Brianza), Giorgio Gori e Maurizio Radici (Bergamo).

Tra conferme e diverse new entry, ecco anche il nuovo Cda: Giovanni Anzani, Giorgio Busnelli e Walter Pennetta per la provincia di Como; Fabio Annettoni, Luigi Colombo, Marco Corti, Massimo Tentori e Franco Vismara per la provincia di Lecco; Fausto Bormolini, Dario De Zanche, Paolo Mainetti, Stefano Martinalli, Simona Pedrazzi, Marco Rocca, Sergio Schena, Massimo Sertori e Antonio Tirelli per la provincia di Sondrio; Dario Allevi, Mario Barzaghi, Francesco Benvenuto, Carlo Cappuccio, Alessandro Ciceri, Carlo Colombo, Giulio Colombo, Eleonora Frigerio, Gianni Galimberti, Paolo Grimoldi, Renato Maspero, Gabriella Meroni, Claudio Mirabella, Roberta Motta, Matteo Parravicini, Carlo Edoardo Valli, Marco Veggetti e Stefano Venturi per la provincia di Monza e Brianza; Giuseppe Asti, Andrea Bianconi, Stefano Bolognini, Eugenio Cremascoli, Alessandro Morelli e Vinicio Peluffo per la provincia di Milano; Viviana Beccalossi, Marco Bonometti e Ettore Prandini per la provincia di Brescia; Francesca Brianza e Monica Veronesi per la provincia di Varese; Paola Cavandoli (Mantova); Stefano Cerutti (Pavia); e Matteo Rinaldi (Genova). Confermati segretario e tesoriere, rispettivamente, Roberto Spiller e Pierluigi Molla.