LAMBRUGO – Sono cominciati questa mattina i lavori sul tratto lambrughese della Provinciale 342 (Briantea – Como-Bergamo): a partire dalle ore 9 lungo la strada interessata dal cantiere è entrato in funzione il semaforo mobile che fino alla fine dei lavori (3 mesi circa) gestirà la viabilità a senso alternato.

Inevitabili i disagi alla viabilità, con il traffico rallentato soprattutto per i mezzi provenienti dalla SS36 (Nibionno) in direzione Como: probabilmente i rallentamenti sono dovuti anche a causa di alcuni lavori in corso proprio nei pressi della rotonda poco dopo lo svincolo per Nibionno, che in mattinata hanno creato qualche coda in direzione Bergamo.

Attesi comunque i disagi, soprattutto nei primi giorni di cantiere, visto che il tratto della Briantea interessato dai lavori di messa in sicurezza è percorso ogni giorno da diversi veicoli, soprattutto mezzi pesanti: il traffico di questi ultimi tende a creare i maggiori rallentamenti, sia in direzione Como che in direzione Bergamo.

I lavori in questa prima fase interesseranno la corsia in direzione Como dove saranno effettuati interventi di messa in sicurezza del ciglio stradale non protetto.

