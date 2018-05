LECCO – Di seguito pubblichiamo tutte le modifiche alla viabilità, i cantieri stradali e i divieti di transito per manifestazioni che interesseranno la prossima settimana le vie cittadine e rese note dal Comune di Lecco:

VIA DEL SARTO, VIA DON MORAZZONE dalle ore 20.00 di domenica 27 maggio a fine processione temporanea sospensione della circolazione per passaggio solenne Processione (Parrocchia di Chiuso);

VIA SALERNO dal 28 maggio all’1 giugno parziale restringimento per lavori di manomissione sede stradale per scavo in minitrincea (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

VIA CALLONI, tratto all’altezza del civico 4, totale chiusura per lavori di rimozione intonaco pericolante e ripristino dello stesso, dalle ore 8.00 alle 18.00 del 28 maggio e, in caso di maltempo il 29 o il 30 maggio nei medesimi orari (Impresa Edilrosa snc di Carenno per conto di privati);

VIA PORTA, di fronte alla cabina gas metano, VIA AZZONE VISCONTI civico 67, VIA PREVIATI angolo via Amendola, VIA ROCCOLO incrocio via Risorgimento, VIA ZANELLA incrocio viale Turati, VIA MONTANARA incrocio via Palestro, VIA FIOCCHI civico 15, VIA PESCATORI angolo via Plava, VIA IX FEBBRAIO incrocio via Micca parziale restringimento per lavori di riparazione cavi protezione catodica, dal 28 maggio all’1 giugno (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA LUCIA, tratto all’altezza del civico 32, totale chiusura per lavori di allacciamento ed isolamento presa gas, il 29 maggio (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA BRUNO BUOZZI, all’altezza del civico 17 parziale restringimento per lavori di posa cavo fibra ottica dal 30 maggio all’8 giugno (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

VIA PARINI, tratto compreso tra via Pietro Nava e via Nino Bixio, totale chiusura dalle ore 9 alle 19 del 30 maggio per operazioni di abbattimento fabbricato all’interno del parcheggio pubblico (Impresa Varian di Gualdo Cattaneo per conto del Comune di Lecco);

PIAZZA GARIBALDI il 31 maggio parziale restringimento per lavori di allacciamento alla rete di bassa tensione (Impresa Piazza Carlo & C. Srl di Introbio per conto di Enel Distribuzione Spa);

PIAZZA ERA incrocio via Del Barcaiolo parziale restringimento dal 31 maggio all’1 giugno per lavori di allacciamento nuova utenza acqua (Impresa Edil Lario Cad Srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA QUARTO, tratto all’altezza del civico 27 parziale restringimento per lavori di rinnovo derivazione di utenza acqua, l’ 1 giugno (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, tratto all’altezza del civico 7 parziale restringimento per lavori di sostituzione chiusino, il 1 giugno (Impresa MF Perfect Grouo Srl di Treviglio per conto di Telecom Italia Spa);

LUNGO LARIO ISONZO, tratto compreso tra piazza Cermenati e largo Europa, totale chiusura per svolgimento celebrazioni della Festa della Repubblica, dalle ore 9.45 alle 11.00 di sabato 2 giugno (Comune di Lecco);

LUNGO LARIO ISONZO, tratto compreso tra piazza Cermenati e largo Europa, totale chiusura dalle ore 16.30 alle 23.00 di sabato 2 giugno , eccetto automezzi adibitI al trasporto di carburante e materiale infiammabile, e TEMPORANEA SOSPENSIONE della circolazione sulle strade interessate dalla competizione sportiva “9° RESEGUP”: PARTENZA: p.za Garibaldi, via Cavour, via A.Volta, largo Montenero, corso G. Matteotti, via XI Febbraio, via Don Pozzi, via Caldone, via Tonale, via Cernaia, via Garabuso, piazzetta Guerrazzi, via Don Rodrigo, via Prà Corvino, via Resegone (scalinata-mulattiera), via Roncale, via Per Erna, via Ai Poggi, da Località Malnago per sentieri di montagna sino al Monte Resegone e ritorno, via Ai Poggi, via Per Erna, via Roncale, via Resegone (scalinata-mulattiera), via Lucia, via Renzo, via Salita dei Bravi, viale Montegrappa, via Foscolo, via Solferino, via Don Pozzi, XI Febbraio, corso G. Matteotti, largo Montenero, via Resinelli, via San Nicolò, vicolo Canonica, piazza Cermenati: ARRIVO, dalle ore 15.30 alle 22.00 di sabato 2 giugno (ASD 2SLOW);

TEMPORANEA SOSPENSIONE della circolazione veicolare su tutte le strade di competenza interessate dal transito della manifestazione “14° Trofeo Interforze”, limitatamente al tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di domenica 3 giugno: PARTENZA Centro Sportivo del Bione (uscita dall’accesso vicino al Soccorso Alpino), pista ciclabile, via Bruno Buozzi, piazza Bione, via dei Pescatori, piazza Era, pista ciclabile fino a piazza Delle Nazioni (Rivabella) e ritorno al Centro Sportivo del Bione (dal medesimo accesso) ARRIVO (Comitato Interforze Tempo Libero di Lecco);