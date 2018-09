CANZO – Nella seduta di Giunta regionale di lunedì 17 settembre è stato approvato un Accordo di programma tra il Comune di Canzo e Regione Lombardia per la messa in sicurezza del tratto di strada che conduce ai Corni di Canzo.

L’intervento determina per Regione Lombardia un impegno al cofinanziamento al 50 per cento e l’insieme di interventi comporta una spesa di 222.000 euro. “Sono soddisfatto – ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Fabrizio Turba – si tratta di un intervento importante per la valorizzazione di Canzo e del sistema foresta abbiamo bisogno di salvaguardare le nostre montagne e i nostri boschi, assicurandone la fruibilità a operatori ed escursionisti”.

L’accordo, promosso dal Comune di Canzo, è volto alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza di un muro di sostegno di un tratto di strada di via Gajum, del ponte sul tratto terminale di via Gajum e di 4 ponticelli posti lungo il tratto di strada che da Gajum conduce a San Miro.

“Ringrazio l’assessore regionale alla Montagna Massimo Sertori per la collaborazione nel raggiungimento di questo risultato – ha concluso Turba – La Regione continua a dimostrare pragmatismo e sensibilità verso i nostri territori”.