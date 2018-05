LECCO – Sono circa 120 gli studenti che hanno incontrato le 45 aziende aderenti alla prima edizione del Career Day di Confindustria Lecco e Sondrio che si è tenuta oggi, sabato 19 maggio, a Lecco.

Molteplici quindi i colloqui conoscitivi sostenuti nel contesto dell’iniziativa, nata per far incontrare le imprese di diversi settori, alla ricerca di risorse umane con formazione di ambito tecnico-industriale, e i giovani che si apprestano a completare il percorso di studi presso gli istituti tecnici e professionali del territorio.

Realizzata da Confindustria Lecco e Sondrio, in collaborazione con l’Iis A. Badoni e l’Iis P.A. Fiocchi, l’iniziativa ha confermato le intenzioni iniziali degli organizzatori dimostrandosi un’occasione preziosa per l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro.

“Siamo molto soddisfatti di questa prima edizione del Career Day – commenta il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Lorenzo Riva –. Nella mattinata ognuna delle aziende, che oggi più che mai evidenziano il bisogno di nuove competenze da inserire nelle loro realtà, ha incontrato diversi studenti che potrebbero essere proprio quei talenti dei quali ha bisogno per affrontare le sfide future. Non dimentichiamo, infatti, che i singoli colloqui sono stati pianificati a monte incrociando profili scolatici e esigenze aziendali. Penso che questo sia uno degli elementi di forza dell’iniziativa, che è una chance importante anche per i ragazzi ed il loro futuro lavorativo”.

“Oggi – evidenzia il direttore generale dell’associazione, Giulio Sirtori – gli studenti hanno avuto modo di sostenere veri e propri colloqui di selezione, preparandosi per quelli che nella maggior parte dei casi dovranno sostenere in futuro, e di mettere meglio a fuoco le richieste del mondo del lavoro ancor prima di completare il percorso di studi. Abbiamo già raccolto molti commenti positivi, sia da parte delle aziende sia da Istituti e studenti, e stiamo già pensando all’edizione del prossimo anno, che nascerà a partire da questa ‘edizione zero’ espandendola e magari arricchendola con un ulteriore sviluppo del progetto”.

ELENCO AZIENDE