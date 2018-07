CARENNO – Gran finale della rassegna culturale “Una Montagna di eventi”.

Domenica 15 luglio alle ore 17, presso lo storico ex Albergo del Pertusino, a 1200 m di quota: Luca Radaelli, attore, regista, sceneggiatore, direttore artistico di Teatro Invito Ultimaluna, metterà in scena “Ma mi voeuri cuntà”, un concerto/spettacolo sul filo tra canzonetta e letteratura, tra teatro e divertissement, tra satira e nostalgia, che rievoca l’eccitante atmosfera della Milano negli anni ’60/’70, quella dei vari Jannacci, Gaber, Dario Fo, Nanni Svampa, Strehler, Alda Merini, la Milano delle gesta di personaggi come la Rita, el commissari, la Nineta, il Cerutti, l’Armando…

Un evento divertente, affascinante, coinvolgente, insomma… imperdibile!