CALOLZIOCORTE – Si chiuderà con le premiazioni dei vincitori, il prossimo giovedì 31 maggio, il Concorso figurativo letterario “Ettore Boschi”, proposto dalla sezione Uoei di Lecco e dall’amministrazione comunale di Carenno agli alunni della scuola primaria e secondaria di Carenno.

Il tema scelto per il 2018 era “La montagna che cambia”, alcuni esperti hanno illustrato cambiamenti di carattere geologico, ambientale, della flora e della fauna, l’antropizzazione o l’abbandono dei territori montani. Gli alunni hanno lavorato con il prezioso supporto dei loro insegnanti sviluppando l’argomento sotto i vari aspetti con metodologie e linguaggi espressivi diversi.

Il risultato di questo lavoro (disegni, fotografie, pannelli, ricostruzioni in plastico, poesie, cartelloni) è stato esposto presso la scuola dal 9 al 13 aprile scorso. I numerosi visitatori hanno espresso il proprio giudizio sulle opere e da questo è scaturita una classifica che ha individuato i tre migliori lavori per ogni classe (15 della primaria e 9 della secondaria ). Inoltre gli alunni della primaria hanno preparato dei lavori collettivi giudicati separatamente.

Il risultato complessivo è stato molto soddisfacente dimostrando che tutti gli alunni si sono molto impegnati per approfondire gli spunti proposti e per esprimere tramite i loro lavori ciò che più li ha interessati, le osservazioni sul territorio in cui vivono e le proposte per la salvaguardia e valorizzazione dello stesso per non perdere un patrimonio naturale così importante.

La premiazione dei vincitori avverrà giovedì 31 maggio alle ore 14.30 presso la scuola di via Premaso a Carenno.