CARENNO – La 27^ edizione della Mostra Agricola della Valle San Martino va in archivio con un bellissimo successo di pubblico. Complice il bel tempo in tanti oggi, domenica, sono saliti a Carenno per visitare la manifestazione organizzata dalla Comunità Montana Valle San Martino Lario Orientale.

A fare gli onori di casa è stato proprio il presidente Carlo Greppi che ha ricordato la figura di Giovanni Oldrati, scomparso la scorsa primavera, uno dei fautori di questo appuntamento: “E’ una tradizione che si ripete e che, dopo un inizio un po’ in sordina nei primi anni, piano piano si è insediata nel comune di Carenno in modo molto appassionato. Gli stessi cittadini, il comune, la Pro Loco, collaborano in maniera molto attiva e questo è un bell’aspetto. Questa è la mostra agricola di tutta la comunità montana perché espositori e allevatori arrivano da tutto il territorio. Una giornata come questa ci deve richiamare tutti a quei valori che ci legano alla terra”.

“Grazie a tutti coloro che curano e organizzano questa manifestazione e un grazie alla Pro Loco di Carenno che si è data da fare per l’allestimento di questi spazi – ha detto il sindaco di Carenno Luca Pigazzini -. Penso che l’agricoltura sia una delle ricchezze della nostra valle e dare risalto a una manifestazione come questa possa essere d’aiuto alle aziende che lavorano in questo settore”.

Presente anche il Gal 4 Parchi Lecco e Brianza, con il suo presidente Piergiorgio Locatelli, una nuova istituzione creata grazie al lavoro fatto dalla Comunità Montana e che andrà a erogare ai 46 comuni che ne fanno parte risorse che, attraverso l’Unione Europea, andranno a finanziare le politiche di sostegno del settore agricolo.

Presenti anche il Senatore Paolo Arrigoni, i sindaci Paola Colombo (Monte Marenzo) e Giancarlo Valsecchi (Erve), l’assessore Cristina Valsecchi (Calolzio) e l’assessore della Comunità Montana Marina Calegari. Tutti loro hanno sottolineato le qualità del territorio e dei suoi prodotti, la cultura del territorio per valorizzare le tradizioni e l’importanza dei volontari che operano con ruoli diversi per la salvaguardia del territorio stesso.

Come al solito a farla da padrone sono stati i diversi capi di bestiame con un concorso dedicato ai cavalli e la rassegna dedicata al cavallo Avelignese. Non sono mancati dimostrazioni di lavori d’artigianato, stand gastronomici, degustazioni di prodotti agricoli e, ovviamente, le castagne.

Insomma, un vero e proprio successo per una manifestazione che cresce ogni anno!