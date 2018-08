CARENNO – Sarà presente l’Arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini alla cerimonia di intitolazione a Papa Paolo VI del Sentiero a Utenza Ampliata.

Venerdì 24 agosto, alle ore 14, a Carenno in località Pertus – Forcella Bassa si terrà l’importante momento. “Sul sentiero a utenza ampliata si incontra un edificio denominato ex convento. E’ l’ottocentesco Grande Albergo del Pertus, uno dei primi hotel di montagna costruiti in Lombardia per le vacanze della Belle Epoque. Successivamente divenne la Casa colonia estiva dei seminaristi di Venegono – si legge nella presentazione dell’evento -. Nel maggio 1957, la visita e la permanenza al Pertus dell’Arcivescovo di Milano, il Cardinale Giovanni Battista Montini, che diventerà Papa Paolo VI nel 1963. In quei giorni, l’Arcivescovo Montini, non si limitò a rimanere con i seminaristi, ma incontrò anche diverse persone del luogo a quel tempo abitato per la totalità da famiglie contadine”.

C’è ancora chi ricorda come Montini fotografava con passione le persone e i paesaggi della frazione, e ancora custodiscono gelosamente quegli scatti a loro donati: “Una presenza, quella della Casa colonia di Venegono, che diede non poco lavoro ai contadini gravati delle fatiche di vivere in un luogo aspro e in tempi certamente non facili. Dedicare il sentiero, che ora è percorribile da tutti, a Papa Paolo VI, è riconoscere il valore di una presenza che ha stabilito un forte legame con la popolazione e il luogo, e ancora oggi dà senso a quanti qui salgono per trovare un po’ di pace e serenità”.

Il sentiero a utenza ampliata è un percorso naturalistico per tutti, percorribile anche con le carrozzine o i passeggini, che collega le località di Forcella Bassa e del Pertus, nel territorio comunale montano di Carenno. E’ uno dei pochi itinerari in quota attrezzati al fine di poter essere percorsi anche da persone con disabilità.