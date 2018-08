CARENNO – Un mese ricco di eventi, quello d’agosto, a Carenno. Tante e per tutti i gusti le iniziative che sono state riportate nel programma di seguito.

In questi giorni, e fino al 5 agosto, si sta svolgendo ‘Carenno in festa’ presso la sala polivalente della parrocchia, per ferragosto, invece, è prevista la sfida al campo sportivo fra carennesi e villeggianti, mentre il 17 si svolgeranno i giochi catalani. Da segnalare anche l’intitolazione a Papa Paolo VI del sentiero a utenza ampliata in località Forcella bassa.

Qui di seguito il programma completo: