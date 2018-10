LECCO – “Dieci centesimi al minuto non le sembra un furto? Quindici minuti di sosta a un euro e mezzo ci sembra alquanto eccessivo” così Ezio Venturini, Vivere Lecco, affonda il colpo polemico nei confronti dell’assessore Corrado Valsecchi e dell’amministrazione.

Non sono trascorsi ancora dieci giorni dal rimpasto di giunta che ha visto l’ex assessore all’ambiente estromesso dai banchi della maggioranza e Venturini va già all’attacco. “Possiamo capire l’aumento, possiamo capire che l’amministrazione dovrà pagare quell’inutile e dispendioso parcheggio – riferendosi al posteggio di via Nava – ormai diventato come il Duomo di Milano e saldamente voluto proprio dal suo assessorato di via Sassi ma 15 minuti di sosta al prezzo di un euro e mezzo ci sembra alquanto eccessivo. In quasi tutte le città esistono tariffe dove addirittura la prima mezz’ora è gratuita”.

Una problematica quella del caro parcheggi che sicuramente riunisce i consensi di tanti cittadini e Venturini ha subito “cavalcato” il tema caldo.

“Esigenze di far cassa? Va bene, ma fate in modo che almeno il primo quarto d’ora sia gratuito, l’esigenza di un caffè, di una veloce commissione .. Assessore, ci creda si può fare” conclude Venturini. E’ cominciata l’opposizione dell’assessore escluso…