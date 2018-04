CASATENOVO – Serata di grande successo, con l’arte e la beneficenza in bella vista, giovedì 5 aprile con il giornalista e critico d’arte Silvano Valentini, presidente onorario della “Bottega dell’Arte” di Missaglia e direttore artistico del G.A.D., il Gruppo Artistico Desiano (MB), presso l’oratorio a Rogoredo di Casatenovo con un incontro molto affollato sulla nascita dell’arte contemporanea, dopo il successo dell’incontro dello scorso anno sulle grandi artiste nella storia dell’arte.

L’iniziativa è partita dall’associazione casatese “Donne e Mamme”, presenti, fra gli altri, la presidente Lorena Crippa, che ha ringraziato, oltre agli associati del gruppo, i responsabili dell’oratorio di Rogoredo e il fiorista Fratelli Colombo di Casatenovo, e la vicepresidente Maria Luisa Brivio, che ha illustrato le finalità e le numerose attività svolte dell’associazione e poi ha presentato il relatore della serata.

Il prof. Silvano Valentini ha parlato del tema: “le basi storiche e artistiche dell’arte contemporanea”, con le implicazioni, oltre che strettamente artistiche e culturali, anche scientifiche, sociali e politiche delle avanguardie artistiche del ‘900, a cominciare da cubismo, futurismo, metafisica, espressionismo, astrattismo, dada e surrealismo per terminare con l’informale, la pop art, il concettuale e il graffitismo.

I partecipanti all’incontro, tra cui il fotoreporter Manrico Casali e numerosi artisti, molti dei quali della “Bottega dell’Arte” di Missaglia, guidati dal direttore artistico Gerry Scaccabarozzi e dalla maestra di pittura Angela Marabese, hanno dato un contributo da devolvere in beneficenza, per l’acquisto di un DAE, un defibrillatore, per la collettività di Casatenovo, da installare in collaborazione con il Comune.